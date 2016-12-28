كيري: حل الدولتين هو الطريق الوحيد للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

زينة أرزوني

كيري: حل الدولتين هو الطريق الوحيد للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

 

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