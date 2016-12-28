“لواء المعتصم” و”حركة نور الدين الزنكي” ينفيان استلامهما نسخة من اتفاق روسي-تركي لوقف إطلاق نار شامل بسوريا (الميادين)

زينة أرزوني

“لواء المعتصم” و”حركة نور الدين الزنكي” ينفيان استلامهما نسخة من اتفاق روسي-تركي لوقف إطلاق نار شامل بسوريا (الميادين)

 

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