مقتل شخص باشتباكات بين الأجهزة الأمنية ومسلحين في لواء الشوبك جنوبي الأردن (الجزيرة)

زينة أرزوني

مقتل شخص باشتباكات بين الأجهزة الأمنية ومسلحين في لواء الشوبك جنوبي الأردن (الجزيرة)

 

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