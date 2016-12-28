موسى: المطلوب قانون انتخاب عصري وحديث يعبر من خلاله الناس عن رأيهم

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أنه “أمر جيد جدا أن ننتخب رئيسا للجمهورية وان يتم تاليف حكومة في ظل الارباك السياسي الحاصل في البلاد”، مؤكداً أن “ما يحص يدل على ايجابية كبيرة في التعاطي بين الفرقاء السياسيين”.

وفي حديث تلفزيوني، لفت موسى إلى أن “البيان الوزاري أتى جامعا واستطاع أن يحصل على أغلبية المشاركين في الحكومة الجامعة التي جمعت معظمهم”، مطالباً بـ”قانون انتخاب عصري وحديث يمكن أن يعبر من خلاله الناس عن رأيهم بشكل أفضل في الانتخابات النيابية”.

كما اكد أن “إقرار الموازنة أمر مطلوب وهي جاهزة ولكن بحاجة لبعض الاضافات زمنها موضوع سلسلة الرتب والرواتب والتي سيصوت عليها ويقرها مجلس الوزراء ومن ثم ستحول إلى مجلس النواب”.