نتنياهو: خطاب كيري متحيز ضد إسرائيل

هاجم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، الخطاب الذي أدلى به وزير الخارجية الأميركية، جون كيري، منتقداً فيه سياسة الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية.

وجاء في بيان صادر عن ديوان نتنياهو “على غرار القرار الذي دعمه وأعد له كيري في مجلس الأمن (2334)، فقد ألقى خطاباً منحازاً ضد إسرائيل. على مدار أكثر من ساعة تناول كيري باستحواذ المستوطنات ولم يتطرق تقريباً لجذور الصراع، أي المعارضة الفلسطينية لدولة يهودية في أي حدود كانت.

وفي هذا السياق، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنّ نتنياهو سيلقي هذا المساء خطاباً مصوراً رداً على خطاب كيري.

بدوره، رد وزير التربية والتعليم، نفتالي بينت، على خطاب كيري، معتبراً أن الأخير اقتبس أقوالي خلال خطابه ثلاث مرات دون ذكر اسمي وهو محق، فنحن لن نقبل بإقامة دولة “إرهاب”.

أما أعضاء الكنيست وقادة الأحزاب الإسرائيلية من المعارضة، فاعتبروا أن خطاب كيري حدد الأسس اللازمة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس دولتين.