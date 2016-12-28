نوفل ضو عبر تويتر: أعجبتني دعوة نائب القوات جورج عدوان لتشكيل حكومة من وزراء مثقفين ومتعلمين يمكن ايجادهم على المطار قبيل هجرتهم لسقوط ثقتهم بالطبقة السياسية

لميا جردلي

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