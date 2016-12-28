وفد من نواب المستقبل بحث مع وفد من مجلس الشيوخ الروسي تفعيل العلاقات

التقى وفد من كتلة نواب تيار “المستقبل”، برئاسة النائب عاطف مجدلاني وعضوية النواب : عمار حوري، باسم الشاب، محمد الحجار وأمين وهبة، مساء اليوم، في “بيت الوسط” وفدا من مجلس الشيوخ الروسي برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس قسطنطين كوساتوف، يرافقه السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين.

وتناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها على مختلف الصعد.