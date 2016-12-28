وهاب عبر “تويتر”: كلام الرئيس عون عن القضاء ممتاز وواعد ويجب أن يعلم بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين يتمرغون على أبواب السياسيين أنهم سيدفعون الثمن

لميا جردلي

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