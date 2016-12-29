أردوغان: سنواصل جهودنا لحل الأزمة السورية واتفاق وقف إطلاق النار يأتي في هذا السياق.

محمّد جابر

أردوغان: سنواصل جهودنا لحل الأزمة السورية واتفاق وقف إطلاق النار يأتي في هذا السياق.

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