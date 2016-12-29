أردوغان: لدينا وجهة نظر واضحة تجاه التنظيمات الإرهابية ولا فرق لدينا بين تنظيم غولن أو “داعش” أو “بي كا كا”

محمّد جابر

أردوغان: لدينا وجهة نظر واضحة تجاه التنظيمات الإرهابية ولا فرق لدينا بين تنظيم غولن أو “داعش” أو “بي كا كا”

 

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