إخماد حريق شبّ داخل سيارة بمحاذاة الاوتوستراد في كفرعبيدا في البترون

أفادت المديرية العامة للدفاع المدني عن “اندلاع حريق داخل سيارة بمحاذاة الاوتوستراد في كفرعبيدا في البترون”، مشيرةً إلى أن “عناصر من الدفاع المدني عملت على اخماده”.