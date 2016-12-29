اطلاق نار في الهواء في الشارع التحتاني داخل مخيم عين الحلوة على خلفية اشكال فردي

محمّد جابر

اطلاق نار في الهواء في الشارع التحتاني داخل مخيم عين الحلوة على خلفية اشكال فردي

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