الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في سوريا: نأمل أن تسهم هذه الخطوة في التهيئة لخطوات جادة وعملية

محمّد جابر

الأردن يرحب بوقف إطلاق النار في سوريا: نأمل أن تسهم هذه الخطوة في التهيئة لخطوات جادة وعملية

 

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