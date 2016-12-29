“الإعلام الحربي”: الجيش السوري يحكم السيطرة على التلال المحيطة ببلدة شريفة جنوب مطار التيفور ويقضي على 70 مسلحاً من “داعش” بريف حمص

محمّد جابر

“الإعلام الحربي”: الجيش السوري يحكم السيطرة على التلال المحيطة ببلدة شريفة جنوب مطار التيفور ويقضي على 70 مسلحاً من “داعش” بريف حمص

 

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