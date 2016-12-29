الاعلام الاسرائيلي: الشرطة ستقوم باستجواب نتانياهو في الايام المقبلة بتهم متعلقة برشى واحتيال

محمّد جابر

الاعلام الاسرائيلي: الشرطة ستقوم باستجواب نتانياهو في الايام المقبلة بتهم متعلقة برشى واحتيال

 

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