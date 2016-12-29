الجيش الحر يعلن التزامه بوقف إطلاق النار ويحتفظ بحق الرد على أي انتهاكات

دلال ديب

الجيش الحر يعلن التزامه بوقف إطلاق النار ويحتفظ بحق الرد على أي انتهاكات

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