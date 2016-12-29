الجيش السوري الحر: موسكو تعهدت بخروج كل “الميليشيات” من سوريا بما فيها الايرانية

محمّد جابر

الجيش السوري الحر: موسكو تعهدت بخروج كل “الميليشيات” من سوريا بما فيها الايرانية

 

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