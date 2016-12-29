الخارجية الأميركية: اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا تطور إيجابي.

محمّد جابر

الخارجية الأميركية: اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا تطور إيجابي.

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