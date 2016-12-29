الداخلية الأفغانية تعلن مقتل 400 قيادي لـ”طالبان” بتسعة أشهر

دلال ديب

الداخلية الأفغانية تعلن مقتل 400 قيادي لـ”طالبان” بتسعة أشهر

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