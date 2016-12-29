الرئيس الحريري أمام قادة الأجهزة الأمنية: الحكومة لن تألو جهدا لتوفير كل مقومات الدعم للجيش والقوى الامنية

محمّد جابر

الرئيس الحريري أمام قادة الأجهزة الأمنية: الحكومة لن تألو جهدا لتوفير كل مقومات الدعم للجيش والقوى الامنية

 

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