القوات السورية تصدّ هجوماً عنيفاً لداعش باتجاه نقاطه شمال شرق مطار التيفور

دلال ديب

القوات السورية تصدّ هجوماً عنيفاً لداعش باتجاه نقاطه شمال شرق مطار التيفور

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