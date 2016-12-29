القوات السورية تعلن وقف شامل لاطلاق النار في كل الاراضي السورية بدءا من منتصف ليل 30 ديسمبر

دلال ديب

القوات السورية تعلن وقف شامل لاطلاق النار في كل الاراضي السورية بدءا من منتصف ليل 30 ديسمبر

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