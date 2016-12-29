القوات العراقية تعلن استعادتها لحي القدس شرق الموصل من داعش

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- اللواءالجيش السوري الحر: موسكو تعهدت بخروج كل “الميليشيات” من سوريا بما فيها الايرانية
- اللواءالمتحدث باسم الجيش السوري الحر: محادثات الحل السياسي ستجرى انسجاما مع عملية جنيف والأسد لن يكون له دور في مستقبل سوريا
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