القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة اعتقلت ليل امس شابين مقنعين في حي المنشية داخل مخيم عين الحلوة

دلال ديب

القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة اعتقلت ليل امس شابين مقنعين في حي المنشية داخل مخيم عين الحلوة

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