الكونغرس الكولومبي يوافق على قانون العفو العام عن حركة “القوات المسلحة الثورية الكولومبية- فارك” والرئيس خوان مانويل سانتوس يصف الخطوة بـ”التاريخية”

لميا جردلي

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