المتحدث باسم الجيش السوري الحر: محادثات الحل السياسي ستجرى انسجاما مع عملية جنيف والأسد لن يكون له دور في مستقبل سوريا

محمّد جابر

المتحدث باسم الجيش السوري الحر: محادثات الحل السياسي ستجرى انسجاما مع عملية جنيف والأسد لن يكون له دور في مستقبل سوريا

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