المشاهير العالميين الذن رحلوا في 2016

عام 2016 كان مليئاً بالأحداث والتغييرات، وشهد أيضاً رحيل العديد من الشخصيات العالمية في مختلف المجالات من الموسيقى والسياسة والمجتمع والرياضة وغيرها.
نستعرض أبرز الراحلين العالميين هذا العام، ومنهم من كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار العالمية.
يناير/كانون الثاني
1- بيار بوليز (90 عاما)، مؤلف موسيقي وقائد أوركسترا فرنسي معروف في العالم أجمع.
2- أندريه كوريج (92 عاما)، اعتبر رمزا للثورة في عالم الموضة في الستينات، لا سيما بالنسبة إلى الفساتين القصيرة المريحة والأحذية البيضاء.
3- ديفيد بوي (69 عاما)، نجم الروك البريطاني ورمز ثقافة البوب الذي خسر معركته ضد مرض السرطان بعد يومين من إصداره ألبومه الـ25.
4- آلان ريكمان (69 عاما)، ممثل بريطاني عرف خصوصا بأداء أدوار الشرّ، لا سيما دور الممثل روغ في سلسلة هاري بوتر.
5- ميشال تورنييه (91 عاما)، الكاتب الفرنسي.
6- مارفين مينسكي (88 عاماً)، رائد الذكاء الصناعي الذي ساهم في ابتكار أجهزة كمبيوتر تتلقى الأوامر الشفهية، وتتغلب على أبطال لعبة الشطرنج.
7- إيتوري سكولا (84 عاماً)، المخرج السينمائي الإيطالي الذي عكست أفلامه المرشحة لجائزة الأوسكار الآلام والانقسامات الطبقية والأفكار المثالية المحبطة في إيطاليا في القرن العشرين.
8- رينيه أنجليل (73 عاماً)، زوج النجمة العالمية سيلين ديون من أصول لبنانية، وتوفي إثر صراع مرير مع مرض سرطان الحنجرة، فشكّل رحيله صدمة كبيرة في الوسط الفني نظراً لتعلق سيلين به وإنجازاته الفنية اللافتة في إدارة الأعمال.
9- واين روجرز (82 عاماً)، الممثل الأميركي كان نجم المسلسل التلفزيوني الشهير “إم.إيه.إس.إتش”.
10- ناتالي كول (65 عاماً)، المغنية الأميركية الحائزة على عدد من جوائز غرامي الغنائية، واشتهرت بأغنية “أنفورغيتابل” التي أدتها مع والدها الراحل أسطورة موسيقى البوب نات كينغ كول.
فبراير/شباط
11- هاربر لي (89 عاما)، الكاتبة الأميركية.
12- أمبرتو إيكو (84 عاما): الكاتب والفيلسوف الإيطالي.
مارس/آذار
14- نانسي ريغان (94 عاما)، السيدة الأميركية الأولى بين العامين 1981 و1989، والتي كانت مستشارة لزوجها الرئيس رونالد ريغان.
15- يوهان كرويف (68 عاما)، أسطورة كرة القدم الهولندي الذي هزمه مرض سرطان الرئة وخسر برحيله عالم الكرة واحدا من أفضل من مرّوا في المجال.
16- جيم هاريسون (78 عاما)، الكاتب والشاعر الأميركي.
17- إيمري كيرتيش، (86 عاما)، الكاتب المجري، مؤلف كتاب “بلا مصير” والحائز جائزة نوبل للآداب في عام 2002.
18- فرانك سيناترا الابن (72 عاماً)، ابن المغني والممثل الأميركي فرانك سيناترا والذي شق طريقه بنفسه في عالم الغناء والموسيقى.
19- جورج مارتن (90 عاماً)، المنتج الموسيقي الأسطوري الذي حول فرقة البيتلز إلى واحدة من أشهر فرق موسيقى البوب على مستوى العالم.
20- زها حديد (65 عاما)، المهندسة المعمارية البريطانية-العراقية التي فارقت الحياة بأزمة قلبية بعدما دخلت التاريخ كأول امرأة تفوز بجائزة “بريتزكر” التي تعد بمثابة “نوبل” للهندسة المعمارية في 2004، وأول امرأة أيضا تنال الميدالية الذهبية الملكية للهندسة المعمارية في 2015.
أبريل/نيسان
21- برنس (57 عاما)، المغني الأميركي والموسيقي المبدع الذي تأثرت به أجيال بأسرها وتوفي من جراء جرعة زائدة من المسكنات.
22- روني كوربت (85 عاماً)، الكوميدي البريطاني الذي ارتبط اسمه بالبرنامج الكوميدي “الإثنان روني” الذي كان يقدمه بالاشتراك مع صديقه روني باركر على قناة “بي بي سي”.
مايو/أيار
23- كلوفيس مقصود (90 عاما)، الكاتب والصحافي والدبلوماسي والأكاديمي الأميركي-اللبناني الذي شغل خصوصا منصب سفير الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
24- ألان يونغ (96 عاماً)، الممثل الإنكليزي المولد والذي أدى صوت شخصية “العم دهب” Uncle Scrooge الكارتونية في أعمال “ديزني”.
26- إيلي ويزل (87 عاما)، الكاتب اليهودي الأميركي وحائز جائزة نوبل للسلام والناجي من المحرقة النازية.
27- مايكل سيمينو (77 عاما)، المخرج الأميركي الذي من أبرز أعماله “ذي دير هانتر” عن حرب فيتنام.
28- عباس كيارستمي (76 عاماً)، المخرج الإيراني الشهير الفائز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان “كان” السينمائي الدولي في 1997 عن فيلمه “طعم الكرز”.
أغسطس/آب
29- جين وايلدر (83 عامًا)، الممثل الأميركي الذي شارك في فيلمي “ويلي ونكا آند ذا تشوكليت فاكتوري” و”بلازينغ سادلس”.
سبتمبر/أيلول
30- غريتا فريدمان (92 عاماً)، المرأة التي كانت ترتدي ثوباً أبيض ويقبلها بحار في سكوير تايمز بمدينة نيويورك، في صورة كانت ترمز إلى انتهاء الحرب العالمية الثانية.
31- تشارميان كار (73 عامًا)، الممثلة التي أحبها الجمهور في دور الابنة المتمردة لايسل فون تراب في فيلم “صوت الموسيقى” الحائز على جائزة أوسكار.
أكتوبر/تشرين الأول
32- أندريه فاجدا (90 عاما)، المخرج البولندي الذي نال السعفة الذهبية في مهرجان كان عن فيلمه “فتى الجحيم” في 1981 والذي عالج في أفلامه الكثير من المحطات التاريخية لبلده.
33- بوميبول أدوليادي (88 عاما)، العاهل التايلاندي وعميد الحكام في العالم الذي حكم البلاد 70 عاما.
34- داريو فو (90 عاما)، الممثل والكاتب الإيطالي الفائز بجائزة نوبل للآداب في 1997.
نوفمبر/تشرين الثاني
35- ليونارد كوهين (82 عاماً)، الشاعر والموسيقي الكندي.
36- ليون راسل (74 عامًا)، الموسيقي كان عازفاً مجهولاً للبيانو في العديد من أغاني البوب الشهيرة في ستينيات القرن الماضي، قبل أن يسطع نجمه كأحد أبرز عازفي موسيقى الروك أند رول في السبعينيات.
ديسمبر/كانون الأول
37- مايكل ديليغاتي (98 عاماً)، مبتكر شطيرة “بيغ ماك”، أشهر الوجبات التي تقدمها سلسلة مطاعم “ماكدونالدز”.
38- جون غلين (95 عاماً)، رائد الفضاء الأميركي الذي أصبح أول أميركي ينفذ رحلة في مدار الأرض عام 1962، وأكبر رائد سافر الى الفضاء عن عمر 77 عاما في العام 1998.
39- زازا جابور (99 عاماً)، الممثلة التي استثمرت جمالها وزيجاتها التسع في حياتها المهنية.
40- ريك بارفيت (68 عاماً)، الموسيقي البريطاني هو عازف غيتار في فرقة “ستيتس كو”.
41- جورج مايكل (53 عاماً)، مغني البوب البريطاني الذي ذاع صيته في ثمانينيات القرن الماضي مع فريق “وام الموسيقي” قبل أن ينفصل عنه.
42- كاري فيشر (60 عاماً)، الممثلة الأميركية، توفيت بعد تعرّضها لأزمة قلبية على متن رحلة طيران، كانت متجهة من لندن إلى لوس أنجليس. وظهرت في الثلاثية الأصلية لحرب النجوم، وفيلم “حرب النجوم: صحوة القوة” الذي صدر العام الماضي، وكتبت 4 روايات و3 سير ذاتية.
المصدر: العربي الجديد