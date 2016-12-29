المشاهير العالميين الذن رحلوا في 2016

عام 2016 كان مليئاً بالأحداث والتغييرات، وشهد أيضاً رحيل العديد من الشخصيات العالمية في مختلف المجالات من الموسيقى والسياسة والمجتمع والرياضة وغيرها.

نستعرض أبرز الراحلين العالميين هذا العام، ومنهم من كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار العالمية.

يناير/كانون الثاني

1- بيار بوليز (90 عاما)، مؤلف موسيقي وقائد أوركسترا فرنسي معروف في العالم أجمع.

2- أندريه كوريج (92 عاما)، اعتبر رمزا للثورة في عالم الموضة في الستينات، لا سيما بالنسبة إلى الفساتين القصيرة المريحة والأحذية البيضاء.

3- ديفيد بوي (69 عاما)، نجم الروك البريطاني ورمز ثقافة البوب الذي خسر معركته ضد مرض السرطان بعد يومين من إصداره ألبومه الـ25.

4- آلان ريكمان (69 عاما)، ممثل بريطاني عرف خصوصا بأداء أدوار الشرّ، لا سيما دور الممثل روغ في سلسلة هاري بوتر.

5- ميشال تورنييه (91 عاما)، الكاتب الفرنسي.

6- مارفين مينسكي (88 عاماً)، رائد الذكاء الصناعي الذي ساهم في ابتكار أجهزة كمبيوتر تتلقى الأوامر الشفهية، وتتغلب على أبطال لعبة الشطرنج.

7- إيتوري سكولا (84 عاماً)، المخرج السينمائي الإيطالي الذي عكست أفلامه المرشحة لجائزة الأوسكار الآلام والانقسامات الطبقية والأفكار المثالية المحبطة في إيطاليا في القرن العشرين.

8- رينيه أنجليل (73 عاماً)، زوج النجمة العالمية سيلين ديون من أصول لبنانية، وتوفي إثر صراع مرير مع مرض سرطان الحنجرة، فشكّل رحيله صدمة كبيرة في الوسط الفني نظراً لتعلق سيلين به وإنجازاته الفنية اللافتة في إدارة الأعمال.

9- واين روجرز (82 عاماً)، الممثل الأميركي كان نجم المسلسل التلفزيوني الشهير “إم.إيه.إس.إتش”.

10- ناتالي كول (65 عاماً)، المغنية الأميركية الحائزة على عدد من جوائز غرامي الغنائية، واشتهرت بأغنية “أنفورغيتابل” التي أدتها مع والدها الراحل أسطورة موسيقى البوب نات كينغ كول.

فبراير/شباط

11- هاربر لي (89 عاما)، الكاتبة الأميركية.

12- أمبرتو إيكو (84 عاما): الكاتب والفيلسوف الإيطالي.

13- رفائيل شوماشر (27 عاماً)، أودى الخطأ، الذي وقع فيه الممثل الإيطالي أثناء تأديته أحد المشاهد المسرحية، إلى وفاته، بسبب تعرض مخه لنقص شديد في الأوكسجين، جراء ضيق الحبل، الذي كان يلتف حول عنقه في أثناء مشهد شنقه في العمل المسرحي الذي ينتمي للمسرح التجريبي الإيطالي.

مارس/آذار 14- نانسي ريغان (94 عاما)، السيدة الأميركية الأولى بين العامين 1981 و1989، والتي كانت مستشارة لزوجها الرئيس رونالد ريغان. 15- يوهان كرويف (68 عاما)، أسطورة كرة القدم الهولندي الذي هزمه مرض سرطان الرئة وخسر برحيله عالم الكرة واحدا من أفضل من مرّوا في المجال.

16- جيم هاريسون (78 عاما)، الكاتب والشاعر الأميركي. 17- إيمري كيرتيش، (86 عاما)، الكاتب المجري، مؤلف كتاب “بلا مصير” والحائز جائزة نوبل للآداب في عام 2002. 18- فرانك سيناترا الابن (72 عاماً)، ابن المغني والممثل الأميركي فرانك سيناترا والذي شق طريقه بنفسه في عالم الغناء والموسيقى. 19- جورج مارتن (90 عاماً)، المنتج الموسيقي الأسطوري الذي حول فرقة البيتلز إلى واحدة من أشهر فرق موسيقى البوب على مستوى العالم. 20- زها حديد (65 عاما)، المهندسة المعمارية البريطانية-العراقية التي فارقت الحياة بأزمة قلبية بعدما دخلت التاريخ كأول امرأة تفوز بجائزة “بريتزكر” التي تعد بمثابة “نوبل” للهندسة المعمارية في 2004، وأول امرأة أيضا تنال الميدالية الذهبية الملكية للهندسة المعمارية في 2015.

أبريل/نيسان 21- برنس (57 عاما)، المغني الأميركي والموسيقي المبدع الذي تأثرت به أجيال بأسرها وتوفي من جراء جرعة زائدة من المسكنات. 22- روني كوربت (85 عاماً)، الكوميدي البريطاني الذي ارتبط اسمه بالبرنامج الكوميدي “الإثنان روني” الذي كان يقدمه بالاشتراك مع صديقه روني باركر على قناة “بي بي سي”.

مايو/أيار 23- كلوفيس مقصود (90 عاما)، الكاتب والصحافي والدبلوماسي والأكاديمي الأميركي-اللبناني الذي شغل خصوصا منصب سفير الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك. 24- ألان يونغ (96 عاماً)، الممثل الإنكليزي المولد والذي أدى صوت شخصية “العم دهب” Uncle Scrooge الكارتونية في أعمال “ديزني”.

يونيو/حزيران 25- محمد علي كلاي (74 عاما)، أسطورة الملاكمة الأميركي، وبطل العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات. وهو أحد أهم الشخصيات الرياضية في التاريخ. وكانت وفاة محمد علي حديث مواقع التواصل والأخبار وشارك في جنازته العديد من قادة العالم.