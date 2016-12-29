المعارضة: محاولات التهجير القسري وفرض الحصار جزء من الانتهاكات التي تقوِّض الاتفاق

دلال ديب

المعارضة: محاولات التهجير القسري وفرض الحصار جزء من الانتهاكات التي تقوِّض الاتفاق

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