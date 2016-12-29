المعلم: تركيا ليست شريكاً معنا ونحن لم نتحاور معها والاتفاق جاء بعد أخذ وردّ بيننا وبين الجانب الروسي

محمّد جابر

المعلم: تركيا ليست شريكاً معنا ونحن لم نتحاور معها والاتفاق جاء بعد أخذ وردّ بيننا وبين الجانب الروسي

 

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