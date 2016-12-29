المعلم: لم يفرض علينا شيء بالاتفاق وهناك فرصة لتسوية سياسة في سوريا لوقف سفك الدم والتأسيس لمستقبل البلاد

أخبار متفرقة
- اللواءبو عاصي للـ”ال بي سي”: التعاون مع الامم المتحدة مهم جدا في هذه الفترة لمساعدة اللبنانيين والنازحين السوريين
- اللواءكتانة للـ”ال بي سي”: المشكلة لدى بعض المستشفيات في عدم قبولها لاستقبال الاصابات الطارئة ونتمنى ان نستطيع معالجة الأم
- اللواءانتحار جندي إسرائيلي عند الحدود مع لبنان
- اللواءالعقيد مسلم للـ”ال بي سي”: في ليلة رأس السنة حواجز مكثفة لفحص نسبة الكحول وحواجز على طول الطرقات في لبنان
- اللواءحصباني للـ”LBCI”: نعمل على تأمين الدواء على حساب وزارة الصحة لأنّ مستوردي الأدوية تراكمت عليهم المستحقات من السنوات الماضية وسنحاول حلّ الموضوع.
- عربياتالسعودية تطلب من إيران ترتيب أوضاع حجاجها
- اللواءواشنطن: اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا تطورا إيجابيا
- اللواءوفد المعارضة السورية لمفاوضات أستانة سيضم الفصائل المقاتلة
- اللواءالكرملين: بوتين والأسد اتفقا على أن محادثات السلام في كازاخستان ستكون “خطوة مهمة للحل النهائي للأزمة”
- اللواءالكرملين: الأسد أكد التزامه بوقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي مع بوتين