توقف مفاوضات وقف النار في أنقرة لرفض الفصائل السورية عدم شمولها لــ “جفش”

دلال ديب

توقف مفاوضات وقف النار في أنقرة لرفض الفصائل السورية عدم شمولها لــ “جفش”

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