توقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط بحوزتهم كميات من الكوكايين والهيرويين والسيلفيا وحشيشة الكيف وحبوب ترامادول

دلال ديب

توقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط بحوزتهم كميات من الكوكايين والهيرويين والسيلفيا وحشيشة الكيف وحبوب ترامادول

تعليقات الفيسبوك