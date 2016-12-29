حركة المرور كثيفة من البربير باتجاه جسر الفيات وصولا الى الكرنتينا دون عوائق

دلال ديب

حركة المرور كثيفة من البربير باتجاه جسر الفيات وصولا الى الكرنتينا دون عوائق

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