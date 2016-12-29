حركة المرور كثيفة من الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولاً إلى نهر الموت من دون عوائق

محمّد جابر

حركة المرور كثيفة من الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولاً إلى نهر الموت من دون عوائق

 

تعليقات الفيسبوك