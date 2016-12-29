حصباني للـ”LBCI”: نعمل على تأمين الدواء على حساب وزارة الصحة لأنّ مستوردي الأدوية تراكمت عليهم المستحقات من السنوات الماضية وسنحاول حلّ الموضوع.

موقع اللواء

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