رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي : الأسد يؤيد الجهود التي تبذلها روسيا وبعض الدول الأخرى من أجل التوصل إلى الهدنة في بلاده.

دلال ديب

رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي : الأسد يؤيد الجهود التي تبذلها روسيا وبعض الدول الأخرى من أجل التوصل إلى الهدنة في بلاده.

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