فياض لـ”المنار”: تستطيع الحكومة ان تقول انها تتبن موضوع الموازنة ولجنة المال والموازنة لم تتبلغ أين اصبحت عملية التدقيق بالحسابات العامة

محمّد جابر

فياض لـ”المنار”: تستطيع الحكومة ان تقول انها تتبن موضوع الموازنة ولجنة المال والموازنة لم تتبلغ أين اصبحت عملية التدقيق بالحسابات العامة

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