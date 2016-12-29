قوة كبيرة من فوج المجوقل في الجيش ومديرية المخابرات، دهمت منازل مطلوبين في بلدة القصر الحدودية

محمّد جابر

قوة كبيرة من فوج المجوقل في الجيش ومديرية المخابرات، دهمت منازل مطلوبين في بلدة القصر الحدودية

 

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