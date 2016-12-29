محادثات هاتفية بين لافروف وظريف بشأن إتفاق وقف إطلاق النار بسوريا (الجزيرة)

محمّد جابر

محادثات هاتفية بين لافروف وظريف بشأن إتفاق وقف إطلاق النار بسوريا (الجزيرة)

 

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