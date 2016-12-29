هدوء حذر في مخيم عين الحلوة بعد اغتيال ابراهيم منصور احد عناصر فتح

دلال ديب

هدوء حذر في مخيم عين الحلوة بعد اغتيال ابراهيم منصور احد عناصر فتح

تعليقات الفيسبوك