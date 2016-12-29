جاويش اوغلو : على كل الفصائل الأجنبية بما فيها عناصر حزب الله مغادرة سوريا

دلال ديب

جاويش اوغلو: على كل الفصائل الأجنبية بما فيها عناصر حزب الله مغادرة سوريا

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