وسائل إعلام تركية: الطيران الحربي الروسي يستهدف مواقع داعش في مدينة الباب لأول مرة

دلال ديب

وسائل إعلام تركية: الطيران الحربي الروسي يستهدف مواقع داعش في مدينة الباب لأول مرة

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