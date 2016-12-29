يلدريم: ساهمنا مع روسيا اليوم في اتفاق هام لوقف إطلاق النار من شأنه أن يوقف نزيف الدم المتواصل في سوريا منذ أعوام

محمّد جابر

يلدريم: ساهمنا مع روسيا اليوم في اتفاق هام لوقف إطلاق النار من شأنه أن يوقف نزيف الدم المتواصل في سوريا منذ أعوام

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