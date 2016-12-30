آخر اختراعات مايكروسوفت.. مرآة سحرية تترجم العواطف !

طورت مايكروسوفت مرآة ذكية تعرض لك آخر المعلومات التي تحتاجها قبل مغادرتك المنزل.

وتحمل المرآة اسم “المرآة السحرية ” وهي تقرأ عواطف المستخدم وتعرض له حالة الطقس والوقت وغيرها من المعلومات ذات الصلة، فيما تستمر في عرض انعكاس صورة الشخص. تم الكشف عن هذه التكنولوجيا المتطورة مؤخرا في مؤتمر التكنولوجيا بسنغفورة ” the InnovFest Unbound 2016″

وتأتي المرآة بشاشة عرض “LCD” بقياس 23.6 بوصة وتدعم تكنولوجيا ” Windows Hello” للتعرف على الوجوه ويعتمد قوة تشغيل حاسوب رسبري باي، الذي تم اختياره وفقا للشركة بسبب شعبيته. ويتم عرض جميع المعلومات المفيدة بواسطة كاميرا مدمجة مع نظام التعرف على الوجه ويمكنها التعرف على 8 مشاعر مختلفة من بينها الغضب والسعادة.

ومن أجل استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة يجب أولا إنشاء حساب خاص ثم يتم تسجيل صورة المستخدم من خلال التقاط صورة سيلفي يتم تخزينها في “MongoDB”. وتعمل شركة مايكروسوفت على تطوير المعلومات التي سيتم عرضها عبر “المرآة السحرية” فضلا عن عزمها على إضافة تطبيقات مثل “فيسبوك” و”تويتر”.

وكالات