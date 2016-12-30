أوغلو: عملية درع الفرات مستمرة حتى تطهير مدينة الباب من عناصر “داعش” وذلك للحفاظ على أمننا القومي

محمّد جابر

أوغلو: عملية درع الفرات مستمرة حتى تطهير مدينة الباب من عناصر “داعش” وذلك للحفاظ على أمننا القومي

 

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