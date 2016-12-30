احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية : 5 حوادث 8 جرحى

دلال ديب

احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية : 5 حوادث 8 جرحى

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