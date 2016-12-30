“الجزيرة”: مقتل مدني جراء قصف قوات النظام السوري مدينة دوما في ريف دمشق

محمّد جابر

“الجزيرة”: مقتل مدني جراء قصف قوات النظام السوري مدينة دوما في ريف دمشق

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