الجيش التركي: مقتل 1171 من مسلحي داعش منذ بدء عملية درع الفرات

محمّد جابر

الجيش التركي: مقتل 1171 من مسلحي داعش منذ بدء عملية درع الفرات

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