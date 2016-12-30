الجيش ينفذ مداهمات واسعة تشمل منازل جميع المطلوبين في بلدات القصر وسهلات الماء وفيسان في البقاع

محمّد جابر

الجيش ينفذ مداهمات واسعة تشمل منازل جميع المطلوبين في بلدات القصر وسهلات الماء وفيسان في البقاع

 

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