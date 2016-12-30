الداخلية التركية: القبض على 5 إرهابيين من كبار المسؤولين في تنظيم “بي كا كا” الإرهابي في عدد من المدن التركية

دلال ديب

الداخلية التركية: القبض على 5 إرهابيين من كبار المسؤولين في تنظيم “بي كا كا” الإرهابي في عدد من المدن التركية

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